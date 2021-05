Kleider für Kinder

Langenhagen. Die bei Eltern beliebten Flohmärkte „Rund ums Kind“ dürfen schon eine ganze Weile nicht mehr stattfinden, aber für viele Eltern wird es auch dieses Jahr wieder durch ganz verschiedene Ursachen besonders knapp. Es wird langsam wärmer und die Kinder benötigen größere Kleidung. Das Familienzentrum „Emma und Paul“ möchte Eltern unterstützen und ruft zur Kinderkleidungs-Spende auf: Am Dienstag, 1. Juni, 16 bis18 Uhr und Sonnabend, 5. Juni, 10 bis 12 Uhr kann heile, ordentliche und unter Angabe der jeweiligen Konfektionsgröße Kinderkleidung in der St. Paulus-Kirchengemeinde an der Hindenburgstraße 85 abgeben werden. Am darauf folgenden Wochenende steht die Kleidung dann zur Abholung bereit: Am 12. Juni in der in der St. Paulus-Kirchengemeinde, Hindenburgstraße 85.

„Wer sich bei uns anmeldet bekommt ein 15-minütiges Zeitfenster zwischen 10 Uhr und 13 Uhr um wie auf einem Flohmarkt passende Kleidung für sein Kind auszusuchen.“, so Nina Landers, Koordinatorin des Familienzentrums. Damit wollen die Veranstaltenden die Hygienebestimmungen gewährleisten. „Die Bedürftigkeit werden wir nicht kontrollieren. Schicksale sind komplex und lassen sich nicht immer behördlich festhalten. Jedem Kind sollte angemessene Kleidung zur Verfügung stehen. Wir freuen uns unterstützend zur Seite stehen zu können“ sagt Nina Landers. Bei Fragen oder Terminabsprachen zur Kleidungs-Ausgabe melden Sie sich gerne unter familienzentrum.emmaundpaul@evlka.de.