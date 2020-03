Kleidersammlung

Langenhagen. Die DRK-Region Hannover bittet die Bevölkerung um Kleiderspenden und hat im März in Langenhagen folgende Sammelstellen eingerichtet: Kaltenweide: Freitag, 27. März, von 16 bis 18 Uhr und Sonnabend, 19. Oktober, von 10 bis 11 Uhr, Feuerwehrgerätehaus und Döpke, Altenhorst 13; Krähenwinkel: Freitag, 27. März, von 10 bis 18 Uhr bei Damerow, Hainhäuser Weg 52, bei Hoppe, Im Ried 8, bei Kühn, Wiesenstraße 28,

bei Pigors, Wiesenstraße 18; Langenhagen: Sonnabend, 28. März, von 10 bis 12 Uhr, Seniorenheim Bachstraße, Bachstraße 24, DRK-Begegnungsstätte, Kastanienallee 10,

Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Hindenburgstraße (DRK-Fahrzeug); Schulenburg: Freitag, 27. März, von 10 bis 18 Uhr bei Inge Auf dem Berge, Dorfstraße 51. Tragbare Textilien, Wäsche, Strickwaren, Hüte, Heimtextilien aller Art, Betten, Schuhe, können in allen zur Verfügung stehenden Verpackungen an den Sammelstellen abgegeben werden.