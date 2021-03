Kleidersammlung

Godshorn. Auch die evangelischen Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn unterstützt in diesem Jahr die Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel bei der Sammlung von Altkleidern. Jeder kann Spenden abgeben. Dabei gibt es ein paar Regeln zu beachten: Gesammelt werden gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten. Alle Textilien sollten gut verpackt und Schuhe jeweils paarweise gebündelt werden. Lumpen, stark beschädigte oder verschmutzte Kleidung, einzelne Schuhe, Gummistiefel und Skischuhe gehören hingegen nicht in die Altkleidersammlung. Die Abgabe ist am Sonnabend, 13. März,nd vom Montag, 15. März,. bis Mittwoch, 17. März, möglich, jeweils von 9 bis 18 Uhr an der Kirche, Alt-Godshorn 61 möglich.