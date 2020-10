Kleiderstube macht Herbstferien

Engelbostel. Vom 13. bis zum 22. Oktober bleibt die DRK-Kleiderstube in Engelbostel an der Wilhelm-Hirte-Straße 29 geschlossen (Herbstferien). Ab Dienstag, 27. Oktober, ist sie wieder zu den gewohnten Zeiten (dienstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr) geöffnet. Wer gern in der Kleiderstube ehrenamtlich mitarbeiten möchte, kann sich dort wäh-rend der Öffnungszeiten melden.