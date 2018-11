Kleidung dringend gesucht

"Aktive Christen" sammeln für Rumänien

Langenhagen (ok). Der Verein "Aktive Christen" sammelt für Rumänien; der Transport soll Mite Dezember mit Weihnachtsgeschenken über die Bühne gehen. Dringend gesucht wird noch gut erhaltene saubere Kinderkleidung für den Winter, ebenos Handschuhe, Schal und Mütze, vielleicht auch ein Kuscheltier und Schokolade. Außerdem: zwei bis drei stabile Fitnessgeräte für den täglichen Gebrauch und eine Kletterwand für den Reharaum. Und wenn mögliich etwa 30 bis 50 Stapelstühle und vier bis sechs Klapptische für den Seminarraum. Abgabetermine sind an den Sonntagen, 2. und 9. Dezember zwischen 11 und 15 Uhr, am Mittwoch, 5., und Donnerstag, 6. Dezember, zwischen 16 und 19 Uhr in der Begegnungsstätte am Brinker Park, Fuhrenkamp 26.