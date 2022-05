Kleine Überraschung

Langenhagen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann wird am nächsten Sonnabend, 7. Mai, ab 8.30 Uhr vor der Bäckerei Schäfer links neben dem Edeka Markt Zegarek (Hauptstraße 5) in Godshorn und ab 10 Uhr in Engelbostel vor der Bäckerei Langrehr, Heidestraße 2, allen Müttern seine Wertschätzung übermitteln. Mit einer kleinen Überraschung soll das Frühstück am Muttertagswochenende versüßt werden. Er steht an diesem Morgen gerne für Gespräche und Fragen zur Verfügung.