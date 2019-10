Klimaschutz

Langenhagen (ok). Klimaschutz ist in aller Munde, und auch der Rat der Stadt Langenhagen nimmt sich des Themas an. Die einzelnen Fraktionen haben Anträge gestellt, um den Klimaschutz zu stärken. Photovoltaik, Dachbegrünung, Baumpflanzung, E-Mobilität und Radverkehrskonzept – die Palette der Themen ist breit. Die Sitzung des Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschusses findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus statt. Zu Beginn und im Anschluss an die Sondersitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.