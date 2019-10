Klimaschutz

Langenhagen. Am Dienstag, 5. Niovember, um 20 Uhr sprechen die Langenhagener Grünen in der Teestube der IGS, Konrad-Adenauer-Straße 19 über das Thema Klimaschutz in Langenhagen. Die Klimaschutzmanagerin der Stadt Langenhagen stellt Ihre Arbeit vor und gibt Anregungen für weitere Projekte. Ebenfalls werden einige aktuelle Anträge aus der Ratspolitik zu Klimaschutzmaßnahmen diskutiert. Gäste sind herzlich willkommen.