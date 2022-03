Klimawerkstatt Jugend

Langenhagen. Die digitale Klimawerkstatt Jugend richteet sich am Mittwoch, 16. März, explizit an die jungen Bürger Langenhagens. Von 17 bis 19 Uhr soll ein Zukunftsbild von Langenhagen gezeichnet und der Weg dorthin zusammen mit Jugendlichen und Experten erarbeitet werden.

Für Rückfragen steht Julia Sprengel von der Klimaschutzagentur per E-Mail (j.sprengel@klimaschutzagentur.de) oder telefonisch unter (0511) 22 00 22 71 zur Verfügung. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist bis zum 15.März an klimaundumwelt@langenhagen.de erwünscht.

Der Link zur Teilnahme, Informationen zur „Klimawerkstatt Gesellschaft“ sowie weitere Informationen zum Fortschreibungsprozess und Projektfortschritt sind auf der Plattform wir im klimalog. (www.wirimklimalog.de) zu finden.