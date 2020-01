Klönnachmittag

Engelbostel. Die LandFrauen Engelbostel und Umgebung beginnen das neue Jahr mit einem Klönnachmittag am 14. Januar um 15 Uhr im Gasthof Tegtmeyer, Resser Straße 1 in Engelbostel. Diese Veranstaltung findet in zusammenarbeit mit der LEB statt. Um Anmeldung bis zum 11. Januar bei den Ortsvertreterinnen wird gebeten.