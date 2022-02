Klöntreff

Langenhagen. In wirklich letzter Minute hat der Vorsitzende der Senioren Union Langenhagen in "Hartmann's Backstube" in Godshorn an der Hauptstraße 14 a, einen Raum gefunden und freut sich, Mitglieder am Dienstag, 8. März, um 15.30 Uhr zum ersten Klöntreff nach der langen Zwangspause einladen zu können. Erzählen und Austausch, Diskussion von Wünschen und Vorschlägen, verbunden mit gemütlichem Kaffeetrinken stehen im Zentrum des Nachmittags. Der Vorstand freut sich über rege Teilnahme.