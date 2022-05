Klöntreff

Langenhagen. Zum Klöntreff der Senioren Union sind Mitglieder und Gäste für Dienstag, 10. Mai, um 15:30 Uhr sehr herzlich in den Gruppenraum der Bäckerei Hartmann in Godshorn an der Hauptstraße 14 a eingeladen.

Als Referenten werden Jessica Golatka und Domenic aus der CDU-Ratsfraktion Veltrup zum Thema "Neues aus dem Rat" berichten, das Thema Haushalt wird ein Schwerpunkt sein.