Klöntreff fällt aus

Langenhagen. Der Jägerhof hatte den Klöntreff der SeniorenUnion am Dienstag, 8. September, unter den nötigen Hygienebedingungen für möglich gehalten, mußte jetzt aber coronabedingt kurzfristig doch wieder absagen. So muss das Zusammensein am 8. Septembe usfallen. Der Referent für den jetzt ausfallenden Termin wird später kommen.

Die Veranstalter hoffen sehr, daß das nächste für den 13. Oktober geplante Treffen wieder möglich sein wird. Der Vorstand wird die Mitglieder - Gäste sind willkommen - rechtzeitig informieren.