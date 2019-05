Kneipp lädt ein

Langenhagen (ok). Zum Thema Beckenboden und Blasenprobleme lädt der Kneipp Verein für Donnerstag, 23. Mai, um 15 Uhr zu einem Vortrag ins Kneipp Center an der Schuhstraße 4 in Hannover ein. Kleine Übungen runden den Vortrag ab. Anmeldung bitte unter (0511) 3 00 83 12.