Kneipp Verein lädt ein

Langenhagen (ok). Frühjahrsmüdigkeit? Oft ist uinsere Leber daran schuld. Was können wir tun, um dieses Organ wieder in die Balance zu bringen? Mehr dazu bei einem Seminar im Kneipp Center an der Schuhstraße 4 in Hannover mit Heilpraktikerin Siglinde Rogge. Termin: Donnerstag, 28. März, 15 Uhr. Mitglieder des Kneipp Vereins zahlen vier Euro, Gäste sieben Euro. Anmeldung bitte unter der Telefonnummer (0511) 3 00 83 12. Verbindliche Anmeldung verpflichtet zur Bezahlung.