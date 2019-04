Kneippverein lädt zu Vortrag ein

Langenhagen. Der Kneipp-Verein lädt zum Vortrag „Richtig atmen in jeder Lebenslage und -situation" am Donnerstag, 25. April, um 15 Uhr in das Kneipp-Center in der Schulstraße 4 in Hannover-Mitte ein. Interessierte erhalten an diesem Nachmittag auch wichtigen Hinweise, was man gegen Schnarchen unternehmen kann. Wenn möglich, wird um Anmeldungen zum Vortrag unter der Telefonnummer (05 11) 3 00 83 12 gebeten.