Kniffelturnier

Godshorn. Freundinnen und Freunden des Kniffelns lädt die SPD-Abteilung Godshorn ein, den Kniffelbecher zu schwingen. Das Turnier findet am Freitag, 6. März, ab 19 Uhr in der Albert-Fichte-Begegnungsstätte, Unter den Eichen 5, statt. Bei einem Einsatz von acht Euro pro Person hat jeder Mitspieler die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Die SPD freut sich auf alle Gäste. Anmeldungen bitte an: Karin Sander, Telefon (0511) 78 21 48, oder Renate Minne, Telefon (0511) 78 93 25.