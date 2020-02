Knoten geplatzt

Langenhagen (ok). In den bisherigen drei Duellen setzte es nur Niederlagen, jetzt ist der Knoten endlich geplatzt. Die MTB Baskets haben den VfL Stade in der ersten Basketball-Regionalliga mit 98:67 besiegt. Nächster Heimgegner in der Baskets-Arena ist der ASC 46 Göttingen am Sonnabend, 29. Februar, um 19 Uhr.