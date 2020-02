Vortrag bei Ophelia am Montag, 9. März, um 17.30 Uhr

Langenhagen. Das Ophelia Beratungszentrum Langenhagen lädt Frauen jeden Alters herzlich ein zum Vortrag „Reinigung von Körper, Geist und Seele – Warum Händewaschen nicht ausreicht“ am Montag, 9. März, um 17.30 Uhr bei Ophelia in der Ostpassage 9, 30853 Langenhagen. Referentin ist Edith Ahmann, Heilpraktikerin und Geschäftsführerin des Frauen- und MädchenGesundheitsZentrums Region Hannover.„Wir alle sind es gewohnt, unseren Körper zu reinigen – von außen! Aber wir können ihn auch von innen reinigen und sollten das auch hin und wieder tun, denn auch hier sammeln sich Belastungen an“, so Ahmann über das Thema des Vortrages. Betrachtet werden zum Beispiel Übersäuerung, Ausleitung, Hautpflege, Atmung, Entgiftung und vieles mehr. Ahmann wird Anregungen für einfache, aber wirkungsvolle körperliche Maßnahmen geben, die wenig Geld kosten und allein durchführbar sind. Darüber hinaus wird über Möglichkeiten gesprochen, Seele und Geist zu reinigen. Auch hier stehen Methoden im Vordergrund, die jede leicht selbst erlernen und anwenden kann.Das Ophelia Beratungszentrum Langenhagen unterstützt als Fachberatungsstelle Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung. Fernab von diesem Thema gestaltet der Verein anlässlich des Weltfrauentages regelmäßig einen Abend für Frauen, bei dem es um Bestärkung, Selbstfürsorge und das Entdecken eigener Ressourcen geht.Wegen begrenzter Platzzahl ist eine Anmeldung bis zum 4. März erforderlich – per E-Mail unter info@ophelia-langenhagen.de oder unter der Telefonnummer (0511) 724 05 05. Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind natürlich willkommen.