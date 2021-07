Kokain gefunden

Krähenwinkel. Ein 21-jähriger Langenhagener war nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf seinem E-Scooter an der Friedensallee unterwegs. Hierbei stellten die Ermittller fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin wurden

in seiner mitgeführten Tasche kleinere Mengen von Kokain und Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Der 21-Jährige wurde in die Wache des Polizeikommissariats Langenhagen gebracht, wo eine Blutentnahme lief. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen.