Kollision

Langenhagen (ok). Der 65-Jährige wollte am Montagmorgen mit seinem Auto vom Vosskamp nach rechts in die Godshorner Straße abbiegen, die 68-jährige Radfahrerin kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg entgegen. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Die Seniorin stürzte und verletzte sich leicht.