Kommt ein Livestream?

Langenhagen (ok). Noch müssen interessierte Bürger in die Aula des Schulzentrums kommen, um an der Sitzung des Rates der Stadt teilnehmen zu können. Vielleicht ändert sich das bald, denn in der nächsten Sitzung des Gremiums wird über einen Livestream und die Aufzeichnungen der Sitzungen diskutiert. Termin ist am Montag, 21. Februar, ab 18.15 Uhr in der Aula des

Schulzentrums. Weitere Themen: die Adoilf-Reichwein-Schule, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kaltenweide/Krähenwinkel, die Erhöhung des Trarifes für die Rheumaliga in der "Wasserwelt Langenhagen", eine Offenes-Tür-Angebot an der Pfeifengrasstraße sowie die Dachsanierung im Theatersaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung mit 22 Punkten findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.