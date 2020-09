Kompetent dem Stress begegnen

Erschöpfungszustände vermeiden und Widerstandskräfte stärken

Langenhagen. Berufliche und private Anforderungen nehmen ständig zu und viele Menschen erleben sich zunehmend im Dauerstress, dem (Mit-) Verursacher zahlreicher Erkrankungen! Der positive Umgang mit Stress lässt sich lernen: Mit der eigenen Energie bewusst umgehen, ohne sich zu überfordern und ein gesundes Gleichgewicht finden. Die VHS Langenhagen bietet zu diesem Thema einen Bildungsurlaub an: Montag, 12., bis Mittwoch, 14. Oktober, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr. In der angenehmen Atmosphäre des Eichenparks betrachten Interessierte den Stress mit Abstand, erfahren Wissenswertes, lernen neue Strategien und verschiedene Entspannungstechniken zur Stressbewältigung kennen. Die Gebühr beträgt 96 Euro. Beratung unter Telefon (0511) 7307-97 04. Das Gesamtangebot finden Interessierte im Programmheft der VHS oder unter www.vhs-langenhagen.de. Anmeldungen: per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).