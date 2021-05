Konfirmanden stellen sich vor

Godshorn. Weil wegen der hohen Corona-Inzidenz in der Region Hannover bisher keine Präsenzgottesdienste in der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn gefeiert wurden,

stellen sich die neuen Konfirmanden des Jahrganges 2021/22 in der Kirchengemeinde mit einem Video auf der Internetseite der Kirchengemeinde vor. Die Konfirmanden-Teamer haben gefilmt und das Video geschnitten. Das Vorstellungsvideo ist abzurufen unter: www.zum-guten-hirten.de