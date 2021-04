Konfirmationen verschoben

Krähenwinkel. Die Konfirmationen in der der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde finden nicht wie geplant am 18. und 25. April und am 23. Mai statt. Jetzt sind die Konfirmationen am 27. Juni und am 4. Juli. Die Gottesdienste finden am 18. und 25. April um 10 Uhr statt.

Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste unter: platzreservierung@matthias-claudius-kirche-langenhagen.de oder Telefonnummer (0511) 97 33 9981 mit Ihren Kontaktdaten bis Freitag an. Bei freien Plätzen ist eine Teilnahme auch ohne Anmeldung möglich. Und bitte beachten Sie, dass die aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen und die Empfehlungen der Landeskirche Hannover auch bei hier gelten.

Musikalisch wird der Gottesdienst am 18. April von Mitgliedern des Posaunenchores gestaltet und der Gottesdienst am 25. April von Solistin Martina Petersen und Organistin Hildegard Weis.