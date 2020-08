Kontrolle verloren

Langenhagen. Eine 55-Jährige Nordstemmerin streifte nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 18.30 uhr beim Abbiegen mit einem Segway vom Frankenring in die Nürnberger Straße den rechtsseitigen Bordstein, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei zog sie sich eine Unterschenkelfraktur zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus mit einem Rettungswagen transportiert. Am Segway entstand kein Schaden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.