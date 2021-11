Kontrolle verloren

Krähenwinkel (ok). Ein Mann hat nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve auf der Evershorster Straße die Kontrolle über seinen Toyota verloren und ist mit einer entgegenkommenden Mercedesfahrerin zusammengestoßen. Beide Fahrzeugführer sind leicht verletzt worden.