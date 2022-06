Kontrolliert

Langenhagen (ok). Verkehrskontrolle am Reuterdamm/Kreuzung Walsroder Straße am Montagmorgen gegen 1.35 Uhr. Bei einem 41-jährigen BMW-Fahrer haben die Polizisten Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Test ergab einen Wert von 1,85 Promille. Gleich auf 3,48 Promille kam ein 36--Jähriger aus Garbsen, die am Sonntag gegen 15.50 Uhr pusten musste. Sie sagte, sie erst nach dem Unfall Alkohol konsumiert, daraufhin wurden ihr zwei Blutproben entnommen.