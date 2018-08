Konzept zur Mobilität

Godshorn (ok). Wie sieht das Konzept der Zukunft in Sachen Mobilität in Godshorn aus? Darüber wird in der nächsten Sitzung des Godshorner Ortsrates diskutiert. Termin ist am Donnerstag, 16. August, ab 17.45 Uhr im Ratssaal. Weitere Themen: der mögliche Umzug der Stadtbibliothek in den D-Trakt im Schulzentrum. sowie die Sanierung des Vorplatzes der Adolf-Reichwein-Schule im Rahmen der sozialen Stadt Wiesenau. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestiunde statt.