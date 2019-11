Konzert am ersten Advent

Krähenwinkel. Zur Einstimmung in die Weihnachtszeit findet am ersten Advent, 1. Dezember, in der Matthias Claudius-Kirche um 17 Uhr ein Adventskonzert statt. Daran beteiligen sich der Posaunenchor, die Jungbläser, der Chor und das Flötenensemble. Im Anschluss daran laden die Musikgruppen um 18 Uhr zum lebendigen Adventskalender mit Punsch und Keksen. Bereits am Sonnabend, 30. November, findet um und in der Kirche der Weihnachtsmarkt des Stadl-Paura-Kreises statt. Neben den traditionellen Weihnachtsbuden gibt es ein Kinderangebot, eine Kaffeetafel und die offene Bibliothek im Gemeindehaus sowie einen Flohmarkt im Vorraum der Kirche.