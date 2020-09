Konzert fällt aus

Schulenburg (ok). Es hat schon Traditon muss in diesem Jahr aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das Serenadenkonzert in der Reithalle Mitschke in Schulenburg hätte eigentlich am Freitag, 11. September, über die Bühne gehen sollen. Aber im nächsten Jahr soll es wieder losgehen – fest versprochen.