Konzert fällt aus

Engelbostel/Schulenburg. Das Weihnachtskonzert „Stilles Gefühl“ in Engelbostel fällt aus. Die Sängerin Sandra Willersen hatte am zweiten Advent, 9. Dezember, um 19 Uhr in der Martinskirche ein Konzert geben wollen und musste dies nun aus privaten Gründen absagen.