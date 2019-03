Liedertafel und der Posaunenchor treten zusammen auf

Krähenwinkel. Der Nachmittag neigt sich seinem Ende entgegen. Draußen ist es noch hell. Durch das bunte Bleiglasfenster ist schon die Beleuchtung in der Kirche zu erkennen. Im Altarraum haben die Herren der Liedertafel ihre Plätze eingenommen. Etwas davor blitzt flächiges Gold. Die Bläser des Posaunenchores haben Trompeten, Hörner, Posaunen und eine Tuba mitgebracht. Jungbläser warten aufgeregt auf ihren Einsatz.So wird es am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche sein, wenn die Liedertafel und der Posaunenchor zusammen konzertieren. Das sehr abwechslungsreiche „Konzert im Frühling“ handelt von der Liebe und der Natur, von der heiligen Maria und von stimmungsvollen Momenten. Es gibt Tanzmusik aus dem 18. Jahrhundert und südamerikanische Rhythmen aus neuerer Zeit, aber auch Melodien vom Abschied und vom Zirkus. Darunter finden sich sowohl Werke alter Meister wie Joseph Haydn und Carl Maria von Weber als auch Arrangements aus heutiger Zeit, bekannt durch die Beatles oder Whitney Houston.