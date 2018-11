Konzert in Godshorn

Jugendblasorchester spielt in der Kirche „Zum guten Hirten“

Godshorn. Am kommenden Sonnabend, 1. Dezember, gibt das Jugendblasorchester Langenhagen ein Konzert in der Kirche „Zum guten Hirten“ in Godshorn. Bei freiem Eintritt ist der Beginn um 15 Uhr. Zu hören gibt es bei weitem nicht nur Weihnachtliches – ganz im Gegenteil: Filmmusik, fetzige Popmusik, sehr facettenreiche Originalliteratur und ruhige Balladen mit Gänsehautgarantie wechseln sich ab und bieten einen Kontrast zu der in dieser Zeit sehr schnell bis zum Überdruss gehörten Advents- und Weihnachtsmusik.Das Jugendblasorchester ist seit vielen Jahren eine gelungene Kooperation der IGS mit der Musikschule Langenhagen und unter der Leitung von Claudius Netzel (IGS) und Stefan Polzer (Musikschule) ein Garant für abwechslungsreiche Musik, was sie schon häufig auch bei Auftritten vor großem Publikum unter Beweis stellten. Besuche und Konzerte in Partnerstädten und nicht zuletzt die mehrfache Umrahmung des Stadtempfangs Langenhagen bilden neben eigenen Konzerten die bisherigen Höhpunkte.