Konzert in St. Paulus

Morgen nachweihnachtliche Musik

Langenhagen. Zu Besinnung und nachweihnachtlicher Musik lädt die St. Paulus-Kirchengemeinde am Sonntag, 9. Januar, um 18 Uhr ein. „Er bringe Frieden auf Erden", heißt die Überschrift für die Konzert-Andacht mit Gesang und Orgelmusik von Martina Petersen, Sopran, und Piotr Gudel an der Orgel. Es erklingen geistliche Lieder und Arien aus mehreren Jahrhunderten, die sich mit dem Wunsch und der Zuversicht nach Frieden auf Erden äußern. „Vergessen Sie für eine kurze Zeit Sorgen und Nöte“, heißt es in der Ankündigung für das Konzert in der St. Pauluskirche am Ada-Lessing-Platz 7 (früher Hindenburgstraße 85). Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Für das Konzert gelten die 2-G-Regel sowie Mindestabstände und Maskenpflicht. Im Programm stehen Stücke von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie Max Reger und Johann Eccard.