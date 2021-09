Konzert und Videokunst

Langenhagen (ok). Zu Konzert und Videokunst wird für nächsten Freitag, 17. September, um 19 Uhr in die Emmauskirche eingeladen. Mit dabei sind Robert Kusiolek am akkordeon, Anton Sjarov an der Violine und an den Klangobjekten sowie Elena Chekanova an Live-Elektronik und Klavier. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Corona-Auflagen müssen beachtet werden.