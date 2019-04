Kopfsache

Langenhagen. Gehören Sie auch zu den Menschen, die schon (mindestens) eine Diät zum Abnehmen gemacht haben? Vielleicht ist Ihnen eine Gewichtsreduktion gelungen, vielleicht haben Sie aber auch irgendwann „entnervt“ aufgegeben.

Eine Möglichkeit für den Misserfolg könnten Ihre Gedanken rund um das Thema Essen und Ihren Körper sein. Die meisten Denkmuster erfolgen automatisch, also bemerken wir sie gar nicht. Ein Seminar am Sonnabend, 4. Mai, von 9.30 bis 16.00 Uhr an der VHS Langenhagen zeigt diese Mechanismen auf und vermittelt Strategien, wie wir das ändern können.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter 0511/7307-9704.