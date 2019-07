Kostbares Gut

Langenhagen (ok). Wasser – ein kostbares Gut. Jeder verbraucht am Tag etwa 100 bis 120 Liter sauberes Trinkwasser. Christoph Kormann, Betriebsleiter der Kläranlage Langenhagen, steht am Donnerstag, 18. Juli, bei der SPD AG 60 plus Rede und Antwort und wird als Fachmann bei Kaffee und Kuchen anschaulich das Verfahren der Abwasserbeseitigung darstellen, darüber hinaus Ratschläge für eine sparsame Bewirtschafttung mit dem kostbaren Gut Wasser geben. Beginn der Veranstaltung ist um 15.30 Uhr im Altenzentrum Anna-Schaummann-Stifft am Ilseweg 9 bis 11.