Kostenlos für Bedürftige

Langenhagen. Die SPD Langenhagen lädt zusammen mit Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori und Regionspräsidentkandidat Steffen Krach alle sozial benachteiligten Langenhagener für Sonnabend, 4. September, zu einem kostenlosen Mittagessen ein. Dazu können sie in der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr zum ehemaligen Grünwald-Gelände in der Stadtmitte kommen. Die SPD wird in der Südpassage gleich neben dem Marktplatz zum kostenlosen Mittag einladen. Bedingung für das kostenlose Mittagessen ist ein Nachweis der Bedürftigkeit.