Kostenloses Probetraining

Langenhagen. Für Interessierte Kids im Alter von sieben bis zehnJahren bietet der Rock’n’Roll Club Albatros im Sparta Langenhagen ab 18. Mai immer mittwochs in der Zeit von 17.45 bis 18.45 Uhr ein kostenloses Probetraining. Für Kids im Alter ab zehn Jahren gibt es ab 19. Mai immer donnerstags in der Zeit von 17.45 bis 18.45 Uhr ein kostenloses Probetraining.

Das Probetraining findet im Gymnastiksaal der „neuen“ Sporthalle, Konrad-Adenauer-Straße 25 in Langenhagen statt. Bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe mitbringen. Interessierte können sich bei Michael Höhne unter der Telefonnummer (0171) 3 24 80 21, oder E-Mail Adresse michael.hoehne@ymail.com informieren. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.