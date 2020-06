Krabbelgottesdient to go

Godshorn. Die Godshorner Kirchengemeinde Zum Guten Hirten bietet am Sonnabend, 6. Juni, eine Alternative zum eigentlich in der Kirche geplanten Krabbelgottesdienst an, einen „Krabbelgottesdienst to go“.Für Familien mit kleinen Kindern bis vier Jahren liegt am Sonnabend, 6.Juni, liegt ab 10 Uhr vor der Kirche eine Geschichte aus der Bibel und eine kleine Überraschung zum Mitnehmen bereit und jede Familien kann so ihren eigenen Mini Krabbelgottesdienst feiern.