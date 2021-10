Kradfahrerin verletzt

Langenhagen.Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war eine 17-Jährige gegen 14 Uhr auf der Wagenzeller Straße mit ihrem Krad der Marke Aprilia in Richtung Walsroder Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Krad, stürzte und rutschte gegen einen Pkw-Anhänger, der am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt war. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Mit einem Rettungswagen kam die 17-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie noch am

selben Tag operiert werden musste. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Für

die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Wagenzeller Straße

zwischen Kananoher Straße und Walsroder Straße für etwa zwei Stunden

vollgesperrt werden. Der Gesamtschaden, der beim Verkehrsunfall entstanden ist,

wird von der Polizei mit circa 1.000 Euro beziffert.