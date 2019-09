Krähen gewinnen Stadtderby

Fußball-Kreisliga: MTV trifft auf MTV

(ok). Riesenjubel bei der Landesliga-Reserve des TSV KK. Die Krähen entschieden das Stadtderby in der Fußball-Kreisliga, Staffel vier, gegen die DJK Sparta Langenhagen mit 2:1 für sich. Can Yuvuz sorgte mit einem Eigentor in der neunten Minute für die Führung der Gastgeber, Marvin Heckler stellte in der 53. Minute auf 2:0. Sascha Halberstadt konnte per Strafstoß in der Nachspielzeit nur noch verkürzen. Der TSV KK II tritt jetzt am nächsten Sonntag, 22. September, um 15 Uhr bei BV Werder Hannover an, die DJK Sparta Langenhagen trifft zur gleichen Zeit auf SV Borussia Hannover. Tabellenführer TSV Godshorn II gewann souverän 3:0 gegen SV Kleeblatt Stöcken und muss am nächsten Sonntag um 15 Uhr zum SC Ayyildiz reisen. Der MTV Engelbostel-Schulenburg unterlag im Nachbarschaftsduelle beim TSV Berenbostel mit 1:3 und trifft jetzt am nächsten Sonntag um 15 Uhr am Stadtweg auf Tabellenführer Mellendorfer TV.