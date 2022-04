Kräuterküche im Frühling

Langenhagen. Mit frischen Kräutern und saisonalen Obst- und Gemüsesorten eine neue Frühlingsküche entdecken.

In einem Kursus der Volkshochschule am Freitag, 6. Mai, von 17:45 bis 21:30 Uhr werden die Verwendungsmöglichkeiten von frischen Kräutern gezeigt, die gerade im Frühling in vielfältiger Art erhältlich sind. Unter fachkundiger Anleitung steht die Zubereitung von gesunden und leckeren Gerichten im Mittelpunkt, die für Begeisterung sorgen werden.

Der Kursus kostet inklusive Lebensmittel 27 Euro.

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.