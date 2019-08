Kranz wird niedergelegt

Langenhagen. Zum Gedenken der Opfer des zweiten Weltkrieges findet am Sonntag, 1. September, um 9.30 Uhr eine kleine Zeremonie an der Stele im Innenhof des Langenhagener Rathauses statt. Im Rahmen der Zeremonie legen die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Jagau und der stellvertretende Bürgermeister Willi Minne einen Kranz nieder. Eine kleine Abordnung des Langenhagener Blasorchesters wird den musikalischen Rahmen bilden. Alle Einwohnerinnen und Einwohner Langenhagens sind eingeladen, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen.