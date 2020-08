Kranz wird niedergelegt

Langenhagen. Zum Gedenken der Opfer des Zweiten Weltkrieges findet am Dienstag, 1. September, um 17 Uhr eine kleine Zeremonie an der Stele im Innenhof des Langenhagener Rathauses statt. Bei der Zeremonie legen die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Jagau und der stellvertretende Bürgermeister Willi Minne einen Kranz nieder.

Eine kleine Abordnung des Langenhagener Blasorchesters wird den musikalischen Rahmen bilden. Alle Einwohner Langenhagens sind eingeladen, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Zweiter Weltkrieg in Langenhagen: Mehr als 400 Soldaten sind gefallen, mehr als 100 Personen wurden vermisst und 65 Zivilopfer kamen unter anderem im Zuge der mehr als 200 Fliegerangriffe (Bombardierungen) um. Über Langenhagen wurden verhältnismäßig viele Sprengkörper abgeworfen. Bei ihnen handelte es sich größtenteils um Bomben, die die Piloten über ihrem eigentlichen Zielgebiet Hannover nicht haben abwerfen können. Um das Flugzeug vor dem Rückflug zu erleichtern, wurden solche „überflüssigen“ Sprengkörper dann häufig über Langenhagen ausgeklinkt. Mit der Folge, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges mehr als zwei Drittel Langenhagens zerstört waren.