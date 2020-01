Kratzer

Langenhagen. Ein Autofahrer verursachte nach Auskunft der Polizei am Handelshof am Sonnabend zwischen 10.15 und 10.50 Uhr vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür an dem geparkten grauen Ford Mustang Kratzer auf der Beifahrertür. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt rund 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.