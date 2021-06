Kratzer und Dellen

Langenhagen. Vandalen beschädigten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche einen geparkten Daimler Benz am Dollartweg. An dem Wagen entstand ein Schaden in Form von Eindellungen und Kratzern. in Höhe von 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.