Kreativbasarbei der DLRG Langenhagen

Langenhagen. Am Sonntag, 14. Oktober, findet in und um DLRG-Wasserrettungsstation am Silbersee von 11 bis 17 Uhr ein Kreativbasar statt. Bei diesem Basar werden 25 Aussteller künstlerische, und/oder Handarbeiten ausstellen, vorführen und verkaufen. Alles was angeboten wird, wurde auch mit den eigenen Händen hergestellt. Bei dieser Veranstaltung werden auch einem Kaffee- und Kuchenbüfett und Bratwürste vom Grill angeboten. Sollte es am Sonntag regnen, kann der Basar nicht durchgeführt werden.