KreativZeit

Langenhagen (ok). KreativZeit: Der besondere Kunsthandwerkermarkt in Langenhagen läuft am Freitag, 29. März, von 15 bis 21 Uhr sowie am Sonnabend, 30. März, von 11 bis 20 Uhr. im Festsaal an der Stadtparkallee im Eichenpark. Nähere Infos unter www.kreativzeit-langenhagen.de.